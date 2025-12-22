Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat takvimi kapsamında uluslararası ölçekte büyük ilgi gören İstanbul Photo Awards 2025 Fotoğraf Sergisini Sakaryalı sanatseverlerle buluşturuyor. Dünyanın dört bir yanından seçilen ödüllü fotoğraflar, 23 Aralık Salı günü Ofis Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak.

Ankara, İstanbul, New York ve Madrid'in ardından dünyanın en çarpıcı kareleri Sakarya'da

SAKARYA (İGFA) - Dünyanın dört bir yanından 22 bin başvuru arasından seçilen, uluslararası jürinin ödüle layık gördüğü çarpıcı kareler Ankara, İstanbul, New York ve Madrid'in ardından Sakarya'ya geliyor.

11'inci Uluslararası İstanbul Photo Awards 2025 Fotoğraf Sergisi, 23 Aralık Salı günü saat 18.00'da OSM'de kapılarını açarken, sanat dolu gün Kent Orkestrası konseriyle taçlanacak.

ULUSLARARASI SERGİ SAKARYA'YA GELİYOR

Bu yıl 11'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansı tarafından organize edilen Uluslararası İstanbul Photo Awards, 2025 yılında da dünyanın dört bir yanından büyük ilgi gördü. Uluslararası haber fotoğrafçılığı alanında prestijli bir konuma sahip yarışmaya, 22 bin fotoğraf başvurusu yapıldı.

NEW YORK VE MADRİD'TEN SONRA SAKARYA'DA

Uluslararası jüri tarafından titizlikle değerlendirilen başvurular arasından seçilen ve 10 farklı kategoride ödüle layık görülen fotoğraflar; Ankara, İstanbul, New York ve Madrid'de sanatseverlerle buluşmasının ardından bu kez Sakarya'da sergilenecek.

11 OCAK'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

İstanbul Photo Awards 2025 Fotoğraf Sergisi, 23 Aralık Salı günü saat 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde açılacak ve 11 Ocak 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, fotoğraf sanatına ilgi duyan herkes için uluslararası ölçekte güçlü bir görsel anlatı ve belgesel nitelik taşıyan kareleri bir araya getiriyor.

AKŞAM MÜZİKLE TAÇLANACAK

Sanat dolu günün akşamında ise müzikseverler unutulmaz bir konserle buluşacak. 'Ünlü Bestekârlar - İrfan Özbakır' temasıyla düzenlenen SBB Kent Orkestrası Konseri, saat 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konserde orkestraya solist olarak Raşit Kolçak eşlik edecek.