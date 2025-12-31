Sakarya'da öğrencilere yerli üretim bilincini kazandırmak, millî teknoloji farkındalığını artırmak ve yenilikçi düşünme becerilerini desteklemek amacıyla 'Yerli ve Millî Teknoloji Ürünleri Maket Yarışması' düzenlendi. Sakarya genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmaya toplam 102 maket başvurusu yapıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya genelinde düzenlenen 'Yerli ve Millî Teknoloji Ürünleri Maket Yarışması'nda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 'BMC Kirpi' maketi jüri özel ödülüne layık görüldü. Öğrencilerde yerli üretim bilinci ve millî teknoloji farkındalığını artırmayı amaçlayan yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde toplam 102 maketle katılım sağlandı.

Programa Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı.

TASARIMLAR ÖDÜL KAZANDI

Yapılan ön değerlendirme sonucunda ilk 20 maket ödül törenine katılmaya hak kazandı. Öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerde ulaştırma, haberleşme, uzay, enerji, yazılım ve sanayi teknolojileri alanlarında özgün ve estetik tasarımlar yer aldı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ BİLİNCİ GELİŞİYOR

Dereceye giren maketler için Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde birçok eser sahiplerini bulurken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 'BMC Kirpi' maketi jüri özel ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik projeleriyle yerli ve millî teknoloji bilincinin gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor.