Düzce'nin Yığılca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı kapanan köylerde mahsur kalan iki hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kar paletli ambulansla gerçekleştirdiği zorlu operasyonla hastaneye ulaştırıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde ulaşımı durma noktasına getirdi. Yığılca ilçesinde sağlık durumları fenalaşan iki vatandaşın imdadına, zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ekipleri yetişti.

PALETLİ AMBULANSLA KÖYLERE ÇIKARMA

Edinilen bilgiye göre, Yığılca 1 ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli ekipler, Sarıkaya köyünde göğüs ağrısı şikayeti olan 83 yaşındaki Hasan Ç. ve Hacılar köyünde solunum sıkıntısı yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Ç. için teyakkuza geçti. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu ve normal araçların ilerleyemediği yollarda 'kar paletli ambulans' devreye alındı.

DAKİKALARLA YARIŞILDI

Zorlu kış şartlarını ve kapalı yolları aşan ekipler, her iki köye de ulaşarak hastalara olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaklaşık birkaç saat süren hummalı çalışmanın ardından güvenli bir şekilde paletli ambulansla nakledilen hastalar, Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

7/24 KESİNTİSİZ HİZMET

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, acil sağlık hizmetlerinin kış koşullarından etkilenmemesi için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğunu vurguladı. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla kırsal bölgelerde kar paletli ambulansların aktif olarak kullanıldığı bildirildi.

Hastaneye nakledilen Hasan Ç. ve Mehmet Ç'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.