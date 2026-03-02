Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği söyleşide, Medeni Kanun ve kadın hakları konuşuldu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda ilk olarak Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olan Medeni Kanun'un 100. Yılı söyleşisi düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilen söyleşiye; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal ve çok sayıda kadın katıldı.

Programda konuşan avukat Selin Nakıpoğlu, Medeni Kanun'un aile, eğitim ve çalışma hayatının pek çok alanında devrim niteliğinde haklar sağladığını belirtti. Nakıpoğlu, laikliğin önemine de değinerek, 'Laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, aynı zamanda toplumsal barış, huzur ve ekonomik refah anlamına da geliyor' dedi. Söyleşi, soru cevap kısmıyla son buldu.