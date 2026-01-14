Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenen Çikolata ve Kahve Atölyesi, yoğun ilgiyle tamamlandı. Nehir Çikolata Evi'nde gerçekleştirilen atölye programına yaklaşık 150 kadın katılım sağladı.

ÇİKOLATA VE KAHVENİN HAZIRLANIŞI

Atölyelerde katılımcılar, uygulamalı eğitimlerle çikolata yapımının temel aşamalarını, temperleme tekniklerini ve çikolatanın hazırlanış sürecini öğrenme imkânı buldu. Çikolata atölyesinin ardından gerçekleştirilen kahve atölyesinde ise kahve çekirdeklerinin özellikleri, doğru demleme yöntemleri ve farklı kahve türlerinin hazırlanışı uygulamalı olarak anlatıldı.

ÜRETİM VE PAYLAŞIM BİR ARADA

Kadınların hem yeni beceriler kazanmasını hem de sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirmesini amaçlayan atölye çalışmaları, katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldı. Nehir Çikolata Evi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen programlar, üretimle birlikte paylaşım ve sosyalleşme kültürünü de güçlendirdi.

YENİ DÖNEMDE BENZER ATÖLYELER PLANLANIYOR

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen Çikolata ve Kahve Atölyesi'nin ilk dönemi başarıyla tamamlanırken, önümüzdeki süreçte benzer nitelikte etkinliklerle kadınlara yönelik üretim ve beceri odaklı çalışmaların devam ettirilmesi planlanıyor.