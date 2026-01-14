Çift Terapisti Dr. Psk. Sevilay Abudaram, partneriyle konuşmak yerine sorunu bir algoritmaya danışmanın sistemik teoride 'üçgenleşme' olarak adlandırılan savunma mekanizmasının dijital bir yansıması olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - İlişkilerde yaşanan sorunlar ve belirsizlikler, çiftleri giderek daha fazla yapay zekaya yöneltiyor. Uzmanlara göre partnerle konuşmanın yarattığı kaygı, korku ve üzüntü gibi zor duygulardan kaçmak isteyen bireyler, ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarını adeta bir 'tampon mekanizma' olarak kullanıyor.

Bu durum, ilişkide üçüncü bir unsurun devreye girmesine ve sağlıksız bir güç mücadelesine zemin hazırlıyor.

Çift Terapisti Dr. Psk. Sevilay Abudaram, çiftlerin sorunlarını doğrudan partnerleriyle konuşmak yerine yapay zekaya danışmasının, belirsizlikten kaçma isteğinin dijital bir yansıması olduğunu vurguladı. Abudaram, 'Kişi, eşinin ne düşündüğünü ya da kendisinin haklı olup olmadığını yapay zekaya sorarak, partnerine karşı bir savunma alanı yaratmaya çalışıyor. Bu da ilişkiyi bir çözüm sürecinden çıkarıp, haklılık yarışına dönüştürüyor' dedi.

Sorun yaşandığında bireylerin en sık hissettiği duyguların çaresizlik, kaygı ve üzüntü olduğunu belirten Abudaram, 'Bu duygularla baş etmek yerine, daha hızlı ve zahmetsiz olduğu düşünülen yapay zeka uygulamalarına yönelmek, sorun yokmuş gibi davranmanın modern bir biçimi' değerlendirmesinde bulundu.

'SARILIP UYUYACAĞINIZ KİŞİ EŞİNİZDİR...'

Eşler arasındaki sorunların bir robota sorulmasını 'modern bir zihin okuma hatası' ve 'ilişkisel tembellik' olarak tanımalayan Dr. Psk. Sevilay Abudaram, 'Eşinizin gözlerinin içine bakarak almanız gereken cevabı soğuk bir ekrandan okumaya çalışıyorsunuz. Yapay zeka size 'haklısınız' diyebilir ama sarılıp uyuyacağınız kişi eşinizdir. İlişkinizi verilere değil, birbirinizin kalbine ve niyetine emanet edin' ifadelerini kullandı.