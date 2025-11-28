Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen 'Bir Şehir İki Çınar: Faik Baysal ve Necati Mert' sempozyumunun ikinci oturumu, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir, SAÜ iş birliğinde Sakarya'nın gönüllerde yaşayan iki büyük sanat duayeni, çınarı olan yazar Faik Baysal ve Necati Mert için unutulmaz bir vefa programı düzenledi.

'Bir Şehir İki Çınar' başlığıyla üniversitede düzenlenen sempozyumun ikinci oturumunda şehirde önemli izler bırakan Necati Mert'in sanata ve çok sevdiği Sakarya'ya bakışı konuşuldu.

Usta Yazar ve Edebiyatçı Necati Mert'in hayatının ve eserlerinin ele alındığı sempozyumda, dinleyicilerin katılımıyla interaktif bir program gerçekleştirildi.

SAKARYA İÇİN ÖNEMLİ İKİ İSİM

Büyükşehir'in gerçekleştirdiği vefa programının iki ayrı oturumunda, Sakarya için önemli olan iki sanat kişiliği, şahsiyet tüm derinlikleriyle hatırlandı.

Yazarın hayatı, sanata bakışı ve Sakarya'yı anlatan dizeleri hem akademisyen hem de öğrenci camiası içinde büyük ilgi uyandırdı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen oturuma, SAÜ Türk Dili Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Yılmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Ramazan Kandemir Enser, Prof. Dr. Bünyamin Demirci, Doç. Dr. Mesut Koçak, Doç. Dr. Erdem Dönmez, Araştırma Görevlisi Melike Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Faik Baysal'ın oğlu Emre Baysal, Şair ve Yazar Ercan Yılmaz, öğrenciler, akademisyenler ve edebiyatçılar katıldı.

NECATİ MERT VE ADAPAZARI

Doç. Dr. Erdem Dönmez, Necati Mert'i, hayata baktığı pencereyi, zengin dünyasını, Adapazarı'na olan sevgisini anlattı.

Doç. Dr. Dönmez, 'Necati Mert ilkeleri olan bir yazardı. Mantık çerçevesinde hareket eder ve körü körüne savunmazdı. Herkesin hata yapabileceğini bilirdi. Olabildiği kadar açık görüşlü ve geniş bir dünyası vardı. Necati Mert'in tikelden tümele çıkan bir yapısı vardı. 'Adapazarı'nın Sakarya halini yaşıyorum' diyerek yerelden evrensele uzanan bir düşünce yapısına sahipti. Yani yerelde kalarak oradan evrensele ulaşabilen bir tarzı vardı' dedi.

ÖYKÜLERİNDE TAŞRA VURGUSU

Araştırma Görevlisi Melike Kılıç ise, 'Temelde edebiyatın İstanbul tekelinde olmadığını, taşranın da edebiyat üretebileceğini savunuyordu. Öykülerinde Taşralılık önemli bir köşe taşıydı. Adapazarı'nın da Necati Mert'te ayrı bir yeri var. Tüm öykülerinde bu vurguyu net bir şekilde görebiliyoruz' dedi.