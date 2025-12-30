Vefatının 89'uncu yılında Mehmed Akif Ersoy, Sakarya2da Aralık kültür sanat takvimi kapsamında düzenlenen söyleşi programıyla anıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri ortaklığında gerçekleştirilen programda Âkif'in fikir dünyası ele alındı. Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı'nın konuk olduğu söyleşide Mehmed Âkif'in yalnızca bir şair değil; bir dava, duruş ve ahlak timsali olduğu vurgulandı.

Programa, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet ve çok sayıda kültür sever katılım sağladı.

Söyleşide Mehmed Âkif Ersoy'un çok yönlü kişiliğine dikkat çeken Andı, Âkif'in düşüncelerinin aradan geçen uzun yıllara rağmen güncelliğini koruduğunu ifade etti. Andı, 'Mehmed Âkif, üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen toplumun turnusol kâğıdıdır. Toplumsal hayatımıza dair ortaya koyduğu ölçüler bugün de bize çok şey söylüyor. Âkif gibi şahsiyetler konuşuldukça tükenen değil, her konuşulduğunda yeni katmanlar oluşturan isimlerdir. O, çok yönlü bir şahsiyettir ve bu çok yönlülük onun en belirgin özelliklerinden biridir' ifadelerini kullandı.

Mehmed Âkif'in yalnızca şair kimliğiyle sınırlı değerlendirilemeyeceğini dile getiren Andı, 'Âkif; iyi bir hoca, vaiz, basın mensubu ve siyasetle temas etmiş bir aydındır. Ancak onu asıl önemli kılan, fikrini ve duruşunu topluma mal edebilmiş olmasıdır' diye konuştu.

Programda, Mehmed Âkif'in ahlakı, duruşu ve toplumsal sorumluluk bilinciyle bugün de yol gösterici bir şahsiyet olduğu vurgulandı.