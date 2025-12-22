Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı'nın Aralık-Ocak programı belli oldu. 17 Aralık'ta Bigadiç'ten yola çıkan Can Dost, 14 Ocak'a kadar tüm ilçelerde sokaklardaki patili canlara tedavi ve bakım hizmeti sunacak.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sokaklardaki sahipsiz patili dostların sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde yaşamaları için tüm imkânları seferber ediyor.

Başkan Akın vizyonuyla tüm ilçeleri adım adım dolaşan Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı Aralık- Ocak programına Bigadiç'ten başladı. Her ay düzenli olarak can dostların yanında olmaya devam eden Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracında uzman veteriner hekimler tarafından sokaktaki canların parazit uygulaması, kuduz aşısı ve rutin kontrolleri yapılıyor.

HER GÜN BİR İLÇEDE KESİNTİSİZ HİZMET

Aylık programlarla 20 ilçeyi adım adım gezen Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı 17 Aralık'ta Bigadiç Pazar Yeri'nden başladığı yolculuğuna sırasıyla; 18 Aralık'ta Savaştepe Hürriyet Meydanı, 19 Aralık'ta Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, 22 Aralık'ta Kepsut Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Can Dost'un yeni durağı 23 Aralık'ta Dursunbey Kent Meydanı, 24 Aralık'ta Balya Cumhuriyet Meydanı ve 25 Aralık'ta İvrindi Atatürk Meydanı olacak. 26 Aralık tarihinde Havran eski belediye binası önünde, 29 Aralık'ta da Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet verecek olan Can Dost, 30 Aralık'ta Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda, 31 Aralık'ta Gömeç Cumhuriyet Meydanı'nda patili dostlara şifa dağıtacak.

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren 2 Ocak'ta Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda yolculuğuna devam edecek olan Can Dost; 05 Ocak'ta Susurluk Heykel Meydanı, 06 Ocak'ta Manyas Atatürk Meydanı, 07 Ocak'ta Gönen Hükümet Meydanı ve 08 Ocak'ta Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda olacak. Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı; 09 Ocak'ta Erdek Cumhuriyet Meydanı, 12 Ocak Marmara Adası, 13 Ocak Karesi Millet Bahçesi ve 14 Ocak Altıeylül Atatürk Parkı'nda sahipsiz patili dostlara tedavi ve bakım hizmeti sunacak.