Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yeni dönem kayıtları başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da geleneksel sanatlara ilgi duyan vatandaşlar için hazırlanan eğitim programı, 12 farklı branşta uzman eğitmenlerle sanatseverleri buluşturacak. Son başvuru tarihi ise 28 Eylül Pazar olarak açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yeni dönem kayıtları başladı. Geleneksel sanata ilgi duyanların merakla beklediği eğitimlere son kayıt tarihi ise 28 Eylül Pazar olacak.

12 FARKLI BRANŞ

Hat, Ebru, Ebru İleri Seviye, Cilt, Tezhip, Çamur Şekillendirme Başlangıç, Çamur Şekillendirme İleri Seviye, Çini, Kaligrafi Başlangıç, Kaligrafi İleri Seviye, Minyatür ve Vitray gibi 12 farklı branşın yer aldığı eğitimlerde alanında uzman, akademisyen ve sanatçılar kursiyerlerle buluşacak.

KAYITLAR WWW.SAKARYA.BEL.TR ADRESİNDE

Kurslara kayıt ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt yapabilecek. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 44 44 054 (Dahili 3496-3497) nolu telefondan bilgi alabilecek.