Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını ışık tutacak, aynı zamanda ruhsal ve duygusal gelişimlerini de katkı sağlayacak eğitim programlarına hızla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, 'Teknolojiyi doğru kullanma' ile 'Sınav kaygısı ve verimli ders çalışma stratejileri' hakkında bilgi verildi. Uzman psikolog ve eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen seminerde, öğrenciler merak ettiği sorularına cevap alma fırsatı buldu.

ÖĞRENCİLER MERAK ETTİĞİ SORULARA CEVAP ARADI

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen seminerde, Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Dijital Çağın Görünmeyen Zincirleri' ile 'Sınav kaygısı ve verimli ders çalışma stratejileri' hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Psikolog Şevval Kaya Yılmaz ile Sosyolog ve Eğitim Danışmanı Esra Şimşek Kızıltan tarafından gerçekleştirilen seminerde, öğrenciler merak ettiği sorularına cevap alma fırsatı buldu.

'SPOR YAPIN, HOBİLER BULUN'

Teknolojiyi doğru kullanma hakkında konuşan Psikolog Şevval Kaya Yılmaz, 'Teknoloji doğru kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması halidir. Teknoloji başında harcanan vaktin giderek arttığında, teknolojiden uzak kalınca huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığında, zamanın büyük çoğunluğunun fiilen ya da zihnen teknolojiyle geçirildiğinde, teknolojinin, günlük sorumlulukların yerine getirilmesini engellendiğinde teknoloji bağımlığı başlıyor. Buna karşı spor yapın, hobiler bulun, sohbet edin, arkadaşlarınızla yüz yüze aktiviteler planlayın' ifadelerini kullandı.

ZİRVEYE GİDEN YOLDA VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

Sosyolog ve Eğitim Danışmanı Esra Şimşek Kızıltan ise yaptığı konuşmada, 'Kaygı, dijital dikkat dağınıklığı ve yanlış çalışma alışkanlıkları birçok gencin başarısını gölgeliyor. Biz de 'doğru yöntemle herkes zirveye ulaşabilir' anlayışıyla yola çıktık. Projemiz, öğrencilerin önce kendilerini tanımasıyla başlıyor; dikkat yönetimi, kişiye uygun çalışma stratejileri, sınav kaygısıyla baş etme, planlama ve özgüven gibi temel alanlara odaklanıyoruz. Çoğu öğrenciden duyduğumuz 'Ben aslında yapabiliyormuşum' sözü bizim için çok değerli. Çünkü bu proje sadece ders çalışmayı değil, özgüveni de güçlendiriyor. Kendini tanıyan ve nasıl çalışacağını bilen bir genç hem akademik hem kişisel hayatında büyük bir dönüşüm yaşıyor. Amacımız yalnızca sınav başarısı değil; gençleri hayat boyu kullanabilecekleri bir çalışma kültürüyle tanıştırmak. Disiplin, farkındalık ve süreklilik için güçlü bir temel sunuyoruz' dedi.