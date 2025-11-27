Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Maarif Orkestrası 'Öğretmenin Sesi' konseri, eğitim camiasını sanatın ortak dilinde buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

SANATLA EĞİTİMİN GÜÇLÜ UYUMU

Öğretmenlerin sanatçı yönlerini görünür kılarak eğitim ortamlarında kültürel ve sanatsal bir dönüşüm oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Maarif Orkestrası'nın sahne aldığı etkinlikte; 27 öğretmen ve 9 öğrenciden oluşan orkestra ve koronun yanı sıra 21 öğrenciden oluşan çocuk korosu performans sergiledi. Öğretmen ve öğrencilerin 'öğrenen ve öğreten' rollerini sanatla bütünleştirmesi izleyicilerden büyük beğeni toplarken etkinlik; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, okul dışı öğrenme ve sosyal öğrenme alanlarına güçlü bir örnek teşkil etti.

ANADOLU EZGİLERİ VE UNUTULMAZ ESERLER

Konser repertuvarında Türk müziğinin sevilen eserlerine ve Bursa Türkülerine geniş yer verildi. 'Benim Adım Öğretmen', 'Anlasana', 'Nazende Sevgilim', 'Kırmızı Buğday', 'Edremit'in Gelini', 'Fırtına', 'Bülbülüm Altın Kafeste', 'Elbet Bir Gün Buluşacağız', 'Son Mektup', 'Çayeli', 'Her Şey Seninle Güzel' ve 'Anlat Bana Öğretmenim' gibi eserler, Maarif Orkestrası'nın yorumuyla seslendirildi.

Konserin sonunda, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu tarafından sahne alan öğretmen ve öğrencilere günün anısına hediye takdim edildi. Program, protokol üyeleri ve orkestra ekibinin çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.