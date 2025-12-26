İstanbul Maltepe Belediyesi'nin desteklediği 'Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor' projesinin sonucunda hazırlanan kısa film ve belgeselin gösterimi Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Projenin destekçisi Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, farklı yaş ve grubu ve meslekten Maltepeli kadınların bir araya gelerek yazıp yönettikleri kısa film ve belgeselin gösterimini eser sahipleriyle birlikte izledi.

'ÖNCELİĞİMİZ KADIN VE ÇOCUKLAR'

Gösterimin ardından bir konuşma yapan Başkan Köymen, Maltepe'de Belediye Başkanlığı görevine talip olurken önceliğinin kadınlar ve çocuklar olduğunu anımsatarak, projenin bunun vücut bulmuş hali olduğunu söyledi. Kamera önünden kurgusuna kadar her aşaması kadın emeğiyle şekillenen bu filmlerin, birlikte üretmenin ve emekle güçlenmenin ne kadar dönüştürücü olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Köymen 'Başta Yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit ve Proje Koordinatörü Nejla Deveci İmancı olmak üzere, bu anlamlı projede emeği olan tüm kadınlara ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum' dedi. Filmin yönetmeni Kibar Dağlayan Yiğit ise projenin olanaklar verilirse kadınların neler yapabileceğini gösterdiğini söyledi. Yiğit 'Belediye sadece yol değil. Yürekten yüreğe de yol yapabilir. Esin Başkan'a yürekten yüreğe yol yaptığı için teşekkür ederim' şeklinde konuştu.



'SİNEMA BİZE İYİ GELDİ'

'Bryas'ta Kat Sakinleri' isimli kısa film ve 'Bir Afiş' isimli belgesel çalışmasında ilk kez kamera arkasına geçen Maltepeli kadınlar, aldıkları eğitimin hayatlarındaki değişikliklerine ve katkılarına değindiler. Yok sayılan, öldürülen, türlü nedenlerle engellenen kadınların her yerde olduğunu ifade eden kadınlar 'Mahallemizin kadınları olarak bunu yaşamayacağız diye yola çıktık. Bu projeyle bu engelleri aşmaya çalıştık. 'Sinema bize iyi gelecek' dedik, evet 'Sinema bize iyi geldi'' şeklinde konuştular. Bryas'ta Kat Sakinleri filminin katılımcısı ve oyuncularından olan Funda Albayrak, bu projenin kendisi için bir keşif yolculuğu olduğunu ifade ederek 'Kadınların sesi olmaya, ezilen, hor görülen kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. İyi ki sinema var. Sinema olmasa burada olmazdık' şeklinde düşüncelerini paylaştı. Bryas'ta Kat Sakinleri isimli kısa filmde yer alan 'Gülden' karakterini canlandıran yönetmen ve oyuncusu Gülden Demirpolat ise Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in Maltepe'de önce kadınlar ve çocuklar diyerek kendilerinin önünü açtığını ve desteklediğini ifade ederek 'Bu çalışmayı kendimize inanarak başardık. Önyargıların yanlışlığını, insani değerlerin önemini vurguladık' diye konuştu.