SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte birlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Alemdar, 'Bugün sadece bir günü ya da bir haftayı kutlamak değil; içimizde sevginin, kardeşliğin, merhametin ve paylaşımın bir bütünlük içinde yaşadığını ve yaşatmak zorunda olduğumuzu hatırlama günüdür' dedi.

Alemdar, özel bireylerle kucaklaştı, fotoğraflar çekildi ve onların sahnedeki sevincine ortak oldu.

YOĞUN KATILIM

Program, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, şube müdürleri, ilçe halk eğitim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

EL EMEĞİ ESERLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikte, engelsiz hobi atölyelerinde eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı sergi büyük ilgi topladı.

Takı, ahşap, seramik, mutfak, boyama ve annelerin tasarım atölyesinde ortaya çıkan eserlerin yer aldığı sergide toplam 1.500 eser sergilendi. Başkan Alemdar, eserleri inceleyerek bilgi aldı, hazırlayan öğrencileri tebrik etti.

MUHTEŞEM PERFORMANSLAR

'Engelleri Birlikte Aşalım' mottosuyla gerçekleştirilen program, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle başladı. Video sunumlarının ardından Grup UP konseri, şiir dinletisi ve drama performanslarıyla renkli görüntüler oluştu.

Gösteriler öncesi programın açılış konuşmasını yapan atölye öğrencisi Ece Nur Çokcan, 'Birlikte üretmek ve paylaşmak bize güç veriyor. Bugün bize sevginin ve dayanışmanın önemini hatırlatıyor. Başkanımız Yusuf Alemdar'a, öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ederiz' dedi.