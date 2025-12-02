Atatürk Üniversitesi, Erzurum Yeni Medya Derneği ve Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği iş birliğiyle düzenlenen programda spor etkinlikleri, sunumlar ve gösterilerle güçlü bir farkındalık mesajı verildi.

ERZURUM (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen farkındalık programı geniş katılımla gerçekleşti. 'Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız' temalı etkinlikte özel bireyler, aileler, akademisyenler ve kent protokolü bir araya geldi.

Protokol üyeleri gün boyunca özel bireylerle sohbet ederek, ailelerle yakından ilgilendi ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı bir atmosfer oluşturdu.

'ENGELLİLİK BİR GÜNE SIĞMAZ, TOPLUMUN HER GÜN ORTAK SORUMLULUĞUDUR'

Açılış konuşmasını yapan Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Mecit Papağan, engelli bireylerin yalnızca özel günlerde değil, hayatın her alanında görünür olması gerektiğini söyledi. Papağan, kurumların iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ise medyanın toplumsal algıyı dönüştürmedeki rolünü hatırlatarak, 'Fırsat verildiğinde her özel birey toplumun güçlü bir değeri haline gelir' dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, sporun özel bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimindeki etkisini vurgularken, öğrencilerin özel bireylerle aynı sahayı paylaşmasının önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, engelli sporunu 'toplumsal vicdan borcu' olarak tanımlayarak üniversitelere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise üniversitede yürütülen erişilebilir kampüs çalışmalarını anlattı; engelli öğrencilerin akademik ve sosyal uyum süreçlerinin kapsamlı bir sistemle desteklendiğini belirtti.

Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü hatırlatarak engelli bireylerin üretime ve sosyal yaşama katılımını artırmak için sürdürülen çalışmalara değindi.

GÖSTERİLER, ATÖLYELER VE SPOR MÜSABAKALARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Programda özel bireyler tenis, bocce ve golbol branşlarında gösteri müsabakaları sergiledi. At binme etkinliği özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Gün sonunda özel bireyler müzik eşliğinde halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katkı sağlayan sponsor kurum temsilcilerine teşekkür belgeleri verildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kızılay tarafından katılımcılara yemek ve çorba ikramında bulunuldu.

Programa; Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, dernek başkanları, özel bireyler ve aileler katıldı.