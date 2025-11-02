Sakarya'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yatırım ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı.

Başkan Alemdar, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, sözlerine şöyle başladı: 'Göreve başlayalı yaklaşık 19 ay oldu. Sakarya'da önce Allah'ın lütfuyla, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri, milletvekillerimizin ve teşkilatlarımızın desteğiyle Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bu şehrin sorumluluğunu üstlendik. 19 aydır her anımızı şehrimizin geleceğine ve insanımıza adadık' dedi.

Eşit ve adil hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Alemdar, '16 ilçemize, her mahallemize ve her sokağımıza dokunmaya gayret ediyoruz. Eksiklerimiz olabilir ancak nerede olduğumuzu, nasıl bir davanın içinde bulunduğumuzu hiçbir zaman unutmadan siyaset yapıyoruz. Tüm çalışmalarımızı muhtarlarımız başta olmak üzere şehrimizin tüm dinamikleriyle ortak akıl ve istişareyle yürütüyoruz' diye konuştu.

ULAŞIMDA SAKARYA'YA YENİ ALTERNATİFLER

Seçim vaatlerini bir bir yerine getirdiklerini ifade eden, ulaşımda şehrin geleceğine yönelik adımlar attıklarını aktaran Başkan Alemdar, yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Alemdar, 'Biz, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor, hizmetlerimizin merkezine her zaman insanı koyuyoruz. Ulaşım alanında büyük bir atılım gerçekleştirdik. Ulaşım filomuza biri elektrikli olmak üzere 34 yeni araç kazandırdık. Metrobüs hattının ilk etabını hizmete sunduk. ADARAY Banliyö Hattı'nı yeniden devreye aldık; sadece bir yılda 1 milyon vatandaşımız bu hattı kullandı' dedi.

Raylı sistem ve Yazlık Kavşağı projelerini de şehre kazandıracaklarını ifade eden Başkan Alemdar, 'Ulaşımda şehrimizde yeni bir dönem başlatacak iki yatırımımız da inşallah çık yakında başlıyor. Son aşamaya geldik. Hızla şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca konforlu ve güvenli ulaşımlar için asfaltlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehrimizin tamamında gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarında toplamda 265 kilometrelik arterler 526 bin ton asfalt ile yenilendi' dedi.

Çevre ve sosyal alanda örnek projelerBaşkan Alemdar, 'Sadece ulaşımda değil, çevre ve sosyal alanlarında da örnek projelere imza attık. Karasu Yeni Mahalle Sahil ve Sapanca Huzur Koridoru projeleriyle vatandaşlarımız için doğayla iç içe modern yaşam alanları oluşturduk. Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ile Türkiye'ye örnek bir sosyal projeyi hayata geçirdik. Ayrıca afetlere karşı hazırlıklı bir şehir hedefiyle, Güneşler Afet Eğitim Merkezini tamamladık. Çevreye duyarlı adımlarımızla, depozito iade sistemide Sakarya'mız pilot il oldu. Karasu ve Kocaali sahillerimizde yeniden Mavi Bayrak dalgalandırarak çevreye verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik' ifadelerini kullandı.

İlçelerde yeni yaşam alanları inşa ettiklerini belirten Başkan Alemdar, 'Söğütü'de Ritim Park projemizi artık tamamlıyoruz. Kaynarca'da, Taraklı'da, Karapürçek'te ve Ferizli'de de vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sunacak yatırımları hayata geçiriyoruz. Yine Pamukova Mekece'de söz verdiğimiz sosyal tesisleri inşa ediyoruz. Ayrıca Sapanca Gölü kıyısında 6 kilometrelik muhteşem bir rekreasyon alanını yine vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz' dedi.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA SPOR YATIRIMI

1 milyarın üzerinde spor yatırımını şehrin dört bir yanında hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Alemdar, 'Sakarya yeniden sporcu yetiştiren bir kimlik kazanacak diye bir hedef ortaya koymanın şehrin spor altyapısını güçlendirmekten geçtiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Sakarya'da sporun altın çağını başlatacak yatırımlarda adımlarımızı attık. Bu doğrultuda Adapazarı, Kaynarca, Sapanca ve Erenler'de kapalı spor salonları inşa ediyoruz. İlçelerimize futbol, basketbol ve voleybol sahaları kazandırıyoruz. Modern spor komplekslerini yanı sıra Arifiye'de Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu yükseliyor. Ülkemizin en büyüğü olacak Mollaköy Kano Kürek Parkuru, Su Parkı ve Millet Bahçesi yatırımını şehrimize kazandıracağız' dedi.

AK Parti Milletvekili Murat Kaya ise 'Sakarya'mızda ve ilçelerimizde yapılan ve yapılacak yatırımları, önümüzdeki dönemlere ilişkin planlarımızı değerlendirme ve istişare etme fırsatı bulduk. Birlik ve beraberliğimizin en büyük gücümüz olduğunu bir kez daha gördük. Hep birlikte, aynı hedef doğrultusunda; daha güçlü, daha müreffeh bir Sakarya için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin güvenine layık olmak için yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

Programın sonunda divan üyeleri, teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerini dinleyerek soruları yanıtladı.Toplantı, birlik ve beraberlik mesajlarının ardından sona erdi.