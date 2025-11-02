Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'na yönelik açıklamalarına tepki göstererek mevcut sistemin millet iradesini yansıtmadığını söyledi.

BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un seçim sistemi ve siyasi partiler yasasında değişiklik yapılması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Akyıldız, seçim dönemlerinde yasal düzenlemelere gidilmesinin demokratik teamüllere aykırı olduğunu belirterek, Türkiye'de yıllardır süren bir alışkanlığın tekrarlandığını söyledi.

Akyıldız, iktidarların her seçim öncesi yasalarda kendi lehlerine düzenlemeler yaptığını vurgulayarak, 'İktidarlar, seçimler yaklaştıkça seçim yasalarıyla oynama gibi kötü bir alışkanlığa sahip. Bu durum İnönü'den, Menderes'ten, Özal'dan bu yana devam ediyor. Her seçim öncesinde çoğunlukların çıkarlarına göre kırpılan, daraltılan ve dava konusu yapılan yasalarla seçime gidiyoruz. Bu, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde görülmez. Yerleşmiş demokrasilerde, anayasalar gibi seçim sistemleri de zamanla kurumsallık ve dokunulmazlık kazanır.' DEDİ.

Millet Partisi İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, mevcut seçim sisteminin seçmenin iradesini sandığa yansıtmadığını savunarak, aday belirleme süreçlerinin demokrasinin en sorunlu alanlarından biri olduğunu belirtti. Akyıldız, 'Partilerin adayları, merkezde bir kişi veya dar bir zümre tarafından belirleniyorsa, seçmenin gerçekten seçtiğinden söz edilemez. Bugün Meclis, genel başkanların iradesiyle şekilleniyor. Türkiye bu anlayışı terk etmedikçe gerçek anlamda demokratik bir yapıya kavuşamaz.' dedi.

Siyasette aday belirleme süreçlerinin şeffaf ve katılımcı hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, ön seçim çağrısında bulunan Akyıldız, 'Adaylar mutlaka ön seçimle belirlenmeli ve bu süreç yasalarla güvence altına alınmalıdır. Vatandaş, kime oy verdiğini, kimi vekil seçtiğini bilmelidir. Genel merkezlerin kontenjan yetkisi sınırlandırılmalı, seçmen iradesi güçlendirilmelidir. Bunun için tercihli oy sistemine geçilmeli ve her oyun karşılığı olmalıdır.' diye konuştu.

Millet Partisi İl Başkanı, ayrıca seçim barajının kaldırılmasını veya en fazla yüzde 2 seviyesine düşürülmesini, partilere yapılan seçim yardımlarının da kaldırılmasını önerdi.