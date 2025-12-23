Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Caddesi'nin iki yakasını birleştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezine yeni ve kesintisiz bir ulaşım koridoru kazandıracak proje kapsamında, kazı ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölümlerde asfalt öncesi PMT serimine geçildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Çevre Yolu'ndan Kuyudibi Kavşağı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak Alparslan Türkeş Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı. Asfalt öncesi PMT seriminin başladığı 700 metrelik duble yol ile birlikte, Çevre Yolu'ndan şehir merkezine uzanan güzergâh 4 kilometreye çıkacak.

PMT BAŞLADI, ÜSTYAPIYA GEÇİLDİ

Güzergâhın konforlu ve uzun yıllar boyunca sağlam kalması için asfalt öncesi en önemli aşamalardan biri olan PMT serimiyle birlikte üstyapı çalışmalarının da kısa sürede başlaması planlanıyor.

KESİNTİSİZ HAT 4 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Adapazarı Çevre Yolu Tepekum Işıkları'ndan başlayan Alparslan Türkeş Caddesi, yapılacak 700 metrelik yeni duble yol ile Kuyudibi Kavşağı'na kadar kesintisiz şekilde bağlanacak. Böylece mevcut güzergâh, Çevre Yolu'ndan şehir merkezine uzanan toplam 4 kilometrelik bütün bir ulaşım aksına dönüşecek.

ALTERNATİF GÜZERGÂH

Yeni güzergâh sayesinde D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve D-650 Karayolu üzerinden gelen sürücüler, Çevre Yolu'ndan şehir merkezine kesintisiz şekilde ulaşabilecek. Aynı zamanda şehir merkezinden otoyollara ve çevre ilçelere ulaşımda da önemli bir alternatif oluşturulmuş olacak.

KALDIRIM, BİSİKLET YOLU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

PMT seriminin tamamlanmasının ardından Alparslan Türkeş Caddesi'nde asfalt serimi, kaldırım ve bisiklet yolu imalatları gerçekleştirilecek. Modern aydınlatma sistemlerinin montajları sonucunda üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çevre düzenlemesi yapılacak ve cadde, modern şehircilik anlayışına uygun bir görünüme kavuşturulacak.

Tüm aşamaların tamamlanmasıyla birlikte Alparslan Türkeş Caddesi, araç, yaya ve bisikletli ulaşım için güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım aksı olarak şehir trafiğine hizmet verecek.