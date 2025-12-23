Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla fidanlık üretim tesislerinde düzenlediği teorik ve pratik eğitimlerle öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı fidanlık yerleşkesini ziyaret eden 3-4-5 yaş grubundaki toplam 136 öğrenci, 'Doğaya Sarılan Eller' etkinliği kapsamında doğayla iç içe keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Aşağı Söğütönü, Sabiha Gökçen, İsmail Hakkı Tonguç, Hüsniye Recep Uçkan ve Canan Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerinden gelen minik öğrenciler, düzenlenen atölye ve teknik gezi programına katıldı.

Etkinlikler kapsamında çocuklar; tohum topu yapımı, kompost gübre hazırlama ve çiçek dikimi atölyelerinde hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu. Tohum Topu Yapım Atölyesi'nde toprak, kil, torf ve gübre karışımından oluşan harç ile hatmi bitkisi tohumlarından tohum topları hazırlayan öğrenciler, doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

Anı ağacı ve Çarkıfelek oyunlarıyla renklenen etkinlikte, Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından bitki yetiştiriciliği, üretim teknikleri ve bitkilerin büyüme evreleri hakkında yaş gruplarına uygun bilgiler paylaşıldı. Doğadaki yaşamın sürdürülebilirliği için bitkilerin önemi çocuklara örneklerle anlatıldı.

Program kapsamında ayrıca Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret eden minik misafirler, yerel tohumlar ve korunmalarının önemi hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocukların doğayla bağ kurmasını ve çevre bilinci kazanmasını amaçlayan bu tür etkinliklerle geleceğe daha yeşil ve bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.