Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Büyükşehir Akademi 8 haftalık eğitim sürecini tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Akademi eğitimleri tamamlandı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen akademi programı, bu yıl da kültür, düşünce ve akademik bilgiye ilgi duyan vatandaşları farklı alanlarda verilen eğitimlerle buluşturdu.

714 KATILIMCI KATILDI

Akademi eğitimleri kapsamında bu dönem; Mesnevî Okumaları, Kültür Dünyamızın Ayaklı Kütüphaneleri, Sinema Atölyesi, Kelâm Atölyesi, Felsefe Atölyesi ve Tarih Atölyesi dersleriyle edebiyat, kültür, düşünce ve tarih alanlarında zengin içerikler sunuldu.

Konuk konuşmacılar ve farklı akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde akademi programına katılan 714 katılımcı, çok yönlü bir öğrenim sürecini tamamladı.

TASAVVUF VE İNANÇ DERSLERİYLE MANEVİ BİR PERSPEKTİF

Mesnevî Okumaları'nda Prof. Dr. Sezai Küçük, Mevlânâ'nın beyitlerini Kur'an ve hadisler ışığında ele alırken, Kelâm Atölyesi'nde Fikret Çetin İslam inancının temel esaslarını ve güncel inanç meselelerini kelam ilmi çerçevesinde değerlendirdi.

SİNEMADAN KÜLTÜR TARİHİNE UZANAN BİR BAKIŞ AÇISI

Sinema Atölyesi'nde Dr. Doğuşcan Göker Türk sinemasının tarihsel gelişimini toplumsal boyutlarıyla aktarırken, Dursun Gürlek 'Kültür Dünyamızın Ayaklı Kütüphaneleri' derslerinde ilim ve kitapla bütünleşmiş şahsiyetler üzerinden kültür mirasına dikkat çekti.

FELSEFE VE TARİH DERSLERİYLE DÜŞÜNCE DÜNYASI

Felsefe Atölyesi'nde Prof. Dr. Cengiz Çakmak düşünce tarihini temel kavramlar üzerinden tartışmaya açarken, Tarih Atölyesi'nde Prof. Dr. Haşim Şahin koordinatörlüğünde Türk ve dünya tarihi çok boyutlu bir perspektifle ele alındı.