Gölcük Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Terararyum Atölyesi', engelli bireylerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Teraryum Atölyesi', geniş bir katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılarak kursiyerleri yalnız bırakmayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, engelli bireylerle yakından ilgilendi. Engelli vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla birlikte teraryum (cam fanusta bitki tanzimi) yapan Başkan Sezer, özel hemşehrilerinin sanatsal yeteneklerine eşlik etti.

KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL SANATSAL DOKUNUŞ

Gölcük Belediyesi Kadın ve Aile Birimi'nin desteklediği ve Eğitmen Reyhan Tezsay koordinesinde gerçekleşen atölyede, katılımcılar cam fanuslar içerisinde kendi küçük doğal dünyalarını oluşturdu. Etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlanan engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımı sağlandı.