Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Orhaneli ilçesinde gerçekleştirdiği su ürünleri denetiminde yasal boy limitinin altında olan istavrit balıklarını satışa sunanlara müdahale etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri, Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'de pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında, yasal boy limiti altında olan ve sahipsiz olarak satışa sunulan istavrit balıklarına el konuldu.

Yetkililer, yasal düzenlemelere uygun şekilde deniz ve tatlı su ürünlerinin satışının önemine dikkat çekerek vatandaşları, deniz ürünlerini satın alırken boy ve tür kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerinin düzenli olarak devam edeceğini ve ekolojik denge ile tüketici haklarının korunmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.