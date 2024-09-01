Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Açık Hava Etkinlikleri kapsamında Sakaryalılar, Sakarya Millet Bahçesi’nde buluştu. Yüzlerce kişi düzenlenen Nostaljik Pop konseri, Pasaklı Karagöz gölge oyunu ve Esaretin Bedeli filmiyle keyifli bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 7’den 70’e her kesime hitap ettiği yaz akşamlarının vazgeçilmez haline gelen Açık Hava Etkinlikleri devam ediyor.

Sakarya Kültür Sanat Festivali programını da içerisinde barındıran Açık Hava Etkinlikleri, bu hafta sonu harika programlarla yaza veda ediyor.

Programda harika manzaralara sahne oldu. Yüzlerce sanatsever, Sakarya Millet Bahçesi’nde yapılan birbirinden güzel etkinliklerde buluştu. Etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının “Nostaljik Pop” konseri ile başladı. Seslendirdikleri birbirinden eşsiz eserlerle adeta kulakların pasını silen orkestranın performansı ayakta alkışlandı.

Daha sonra Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp sunduğu “Pasaklı Karagöz” gölge oyunu sahnelendi veKaragöz ile Hacivat’ın şarkılarına, fıkralarına eşlik eden minikler doyasıya eğlendi. Gece, Shawshank Hapishanesi'nde yıllarını geçiren iki mahkûmu dostluğunu anlatan “Esaretin Bedeli” drama filmiyle son buldu.