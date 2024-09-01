Gökyüzü Gözlem Şenliği, Kocaeli Bilim Merkezinde teleskoplarla gökyüzü gözlemi, diğer eğlenceli alan ve atölye etkinlikleri ile gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Bilim Merkezi bahçesinde gerçekleşen Gökyüzü Gözlem Şenliği, çocukların ve ailelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. İnsanlara astronomi ve uzay bilimlerini tanıtmak, bu alanlara olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliğinde çocukların ilgisini çeken birçok atölye ve alan etkinlikleri de yapıldı.

Gökyüzü gözlem şenliği ile evrenin büyüleyici güzelliklerini gözlemlemek ve Kocaeli halkının özellikle çocuk ve gençlerin bilime olan ilgisini arttırmak hedeflendi. Bu kapsamda gözlem şenliği kapsamında güneş gözlemi, atölye etkinlikleri, alan etkinlikleri, teleskoplarla gökyüzü gözlemi, açık hava sinema keyfi ve Perseid Göktaşı Yağmuru gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Atölye etkinlikleri kapsamında gezegen tacı, nebula, astropiksel roket, uçak yapımı atölyesi, astro vr atölyesi, gökyüzü atlası ve benzeri birçok keyifli ve eğlenceli etkinlik düzenlendi.