Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Engelsiz Hayat Atölyesi kapsamında Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' semineri düzenlendi. Seminere özel gereksinimli bireylerin aileleri katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik bilgilendirici ve destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. Engelsiz Hayat Atölyesi kapsamında SGM'de düzenlenen 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' seminerinde aile içi iletişimin önemi ele alındı.

Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in sunumuyla gerçekleştirilen seminerde, aile içi iletişimin önemi, sağlıklı iletişim kurma yolları, empati, sınır koyma ve duyguların doğru şekilde ifade edilmesi gibi başlıklar ele alındı. Prof. Dr. Dikmen, özel gereksinimli bireylerle kurulan sağlıklı iletişimin aile içi ilişkiler üzerindeki etkilerine de değindi.

İŞARET DİLİ TERCÜMANI İLE AKTİF KATILIM

Seminer süresince katılımcıların merak ettikleri sorular yanıtlanırken, program erişilebilirlik açısından da örnek bir uygulamaya sahne oldu. Seminere katılan işitme engelli bir baba için işaret dili tercümanı eşlik etti ve anlatılanlar anlık olarak tercüme edilerek sürece aktif katılım sağlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik eğitim, bilgilendirme ve destekleyici çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.