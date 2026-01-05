2025 yılında son 12 yılın zirvesine ulaşan kruvaziyer turizmi, 2026 yılına güçlü rezervasyonlarla girdi. Kruvaziyer turizmi, 2025 yılı itibarıyla hem yolcu sayısı, hem de liman trafiği açısından son 12 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Özellikle Akdeniz, Ege ve Karadeniz hattında artan gemi seferleri; Türkiye'yi kruvaziyer rotalarının vazgeçilmez duraklarından biri haline getirdi.

Sektör verileri, 2026 yılına ilişkin erken rezervasyonların hem yolcu sayısı hem de sefer sıklığı açısından dikkat çekici bir artış gösterdiğine işaret etti.

Kruvaziyer turizminin yalnızca deniz yolculuğundan ibaret olmadığını vurgulayan Ahmet Yazıcı, bu alanın şehir ekonomileri için kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Yazıcı, 'Kruvaziyer yolcusu konaklamadan gastronomiye, alışverişten kültür-sanat faaliyetlerine kadar pek çok alanda katma değer yaratıyor. Liman kentlerimiz için bu hareketlilik, doğrudan ve dolaylı ekonomik fayda anlamına geliyor. 2026 yılında artacak gemi sayısı ve yolcu trafiği, başta İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Karadeniz limanları olmak üzere pek çok şehir için ciddi bir turizm dinamizmi oluşturacak' diye konuştu.

TÜRKİYE, BÖLGESEL BİR KRUVAZİYER MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Küresel ölçekte artan kruvaziyer talebi, yeni gemi yatırımları ve yolcu profilinin çeşitlenmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgesel bir merkez olma potansiyelini de güçlendiriyor.

2025 yılının sektör açısından son derece verimli geçtiğini belirten Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, '2025 yılı, kruvaziyer turizmi açısından yalnızca bir toparlanma değil, aynı zamanda güçlü bir sıçrama yılı oldu. Pandemi öncesi rakamların da üzerine çıkılan bu dönemde, Türkiye limanları uluslararası kruvaziyer firmalarının radarına yeniden güçlü şekilde girdi. 2026 yılı için şimdiden yapılan rezervasyonlar, planlanan yeni gemi seferleri ve genişleyen rotalar, önümüzdeki yıl yeni bir rekorun kırılacağını net biçimde gösteriyor.' diye konuştu.