Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri, 9. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda Marmara Bölge ikincisi olarak İl Millî Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti. Müdür Bakırtaş, öğrencilere tebriklerini iletip sanatsal faaliyetlerin önemini vurguladı.

SAKARYA (İGFA) - 9. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda Marmara Bölge ikinciliği elde eden Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, başarılarının ardından İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ı ziyaret etti.

Ziyarete; yarışmada görev alan öğrenciler Alp Sarıçayır, İbrahim Efe Nizamoğlu, Elif Neva Uzören, Defne Kahya, Hatice Zümra Kumbaşı, Simay Çetinbaş, Zümra Uğurlu ve Ömer Karakaya ile sınıf öğretmeni Gözde Postacıoğlu katıldı.

Öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, ekibi tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Bahçelievler Gazi İlkokulu Müdürü Cemal Yamak ve Okul Müdür Yardımcısı Ömer Çokal da yer aldı. Bakırtaş, öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sanatsal faaliyetlerle ilgili çalışmalar yürütmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kendini ifade etme becerilerini ve kültürel gelişimlerini güçlendirdiğini belirtti.