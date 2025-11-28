Bursa'da yaşanan orman yangınları sonrası duyarlılık göstererek bir tavır ortaya koymak isteyen Zirve Grup isimli İnegöllü gençler, kendi temin ettikleri 32 fidanı İnegöl Belediyesi'nin koruluk olarak düzenlediği alanda toprakla buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Son yıllarda yaşanan orman yangınları her duyarlı bireyi derinden üzerken, İnegöl'de Zirve Grup adıyla bilinen 20 dolayında genç, bu konuda örnek olacak bir davranışa imza attı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a ulaşarak kendi aralarında topladıkları parayla temin ettikleri 32 adet fidanı dikmek için yer talep eden gençler için Yeniceköy Mahallesinde koruluk alan oluşturuldu. 863. Sokakta planda yeşil alan olan 670 m2'lik alan Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenerek fidan dikimine hazır hale getirildi. Perşembe günü Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katılımıyla gençler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, gençlere ortaya koydukları duyarlılık için teşekkür etti.

Yenice Mahallesi 863. Sokakta yeşil alan olarak planlanan bölgede henüz ağaçlandırma yapılmadığını hatırlatan Taban, 'Genç arkadaşlarımızın teklifi ve katkılarıyla bugün 32 adet fidanın dikimi için buradayız. Park Bahçeler Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum, alanın hazırlanması adına emek verdiler. Gençlerimiz özellikle son dönemde ülkemizde yaşanan orman yangınlarından rahatsız olduklarını ifade ettiler. Bunun üzerine yeni fidanları toprakla buluşturmak istediler. Bu fidanları bizzat kendileri parasını ödeyerek temin ettiler. Bizim ekiplerimiz de alanı hazırlayarak bu ortamı sağladı. Gönül ister ki orman yangınları hiç yaşanmasın. Bu vesileyle buradan da topluma bir mesaj vermiş olalım; ağaçları dikmek elbette görevimiz. Ancak bunları korumakta bir görev ve sorumluluk. Keşke hiç bu alan etrafına tel örgü çekmek durumunda kalmasak. Ancak içinde bulunduğumuz durum, fidanları korumak için bunu yapmamıza sebep oluyor. Çünkü birileri gelip buna zarar verebiliyor. Böyle şeyler de maalesef var. Ancak buradaki arkadaşlarımız gibi duyarlı insanlarımız da var' dedi.

YEŞİL ALANLARI EL ELE ARTTIRACAĞIZ

İnegöl'de her alanda ve her fırsatta yeşil alan miktarını arttıracak adımları attıklarını ifade eden Başkan Taban, 'Burası toplam 670 metrekarelik bir alan. 540 metrekaresi yeşil alan, 130 metrekaresi ise tretuvar alanından oluşuyor. Şehrimizdeki ağaç ve yeşil alan miktarını el ele arttıracağız. İnegöl'ümüz bu anlamda şanslı. Ancak biz yine de tüm imkanlarımızı seferber ederek yeşil alan oluşturma çabamızı sürdüreceğiz. Dönem başında 1 milyon metrekare ilave yeşil alan hedefi koyduk. İnşallah ulaşacağız' diye konuştu.

Zirve grup adına konuşan Muharrem Gökçe isimli genç ise kendilerine bu imkan tanındığı için teşekkür etti. Orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Gökçe, 'Biz de bir fidanda bizden olsun diyerek bu çalışmayı başlattık. Bugün de topraklarımızı geleceğe nefes olacak fidanlarımızla buluşturduk. Grubumuz 20 kişilik. Organizasyonlarda garson gibi hizmetler veriyoruz. İnşallah amacımız örnek olabilmek' şeklinde konuştu.