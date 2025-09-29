Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan kırsalında kritik bir güzergahı hummalı bir çalışmayla tablo gibi işledi. Serdivan ilçesi Kazımpaşa Cumhuriyet, Hamitabat ve Kuruçeşme Mahallelerinde bin 750 metrelik güzergâh 5 bin ton sıcak asfalt ile sil baştan yenilendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Serdivan’ın kırsalında önemli bir çalışmanın daha sonuna geldi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, Kazımpaşa Cumhuriyet, Hamitabat ve Kuruçeşme Mahallesi’nde 1.750 metrelikgüzergahı 5 bin ton sıcak asfatla yepyeni bir yüze kavuşturdu.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı güzergâhta ulaşım daha güvenli, konforlu ve hızlı hale geldi. 3 ayrı mahallenin sakinleri, çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade ederek Başkan Yusuf Alemdar’a ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

Kazımpaşa Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Turgay Haldızoğlu, “Yıllardır beklediğimiz asfalt çalışması sonunda gerçekleşti. Yollarımız artık hem güvenli hem konforlu. Yusuf Alemdar Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOK DEĞERLİ BİR HİZMET OLDU”

Hamitabat Mahalle Muhtarı Erol Atmaca ise, “Yol sorunumuz çözüldü, mahallemiz adeta yenilendi. Ulaşım kolaylaştı, herkes memnun” ifadelerini kullanırken, Kuruçeşme Mahalle Muhtarı Ali Meral, “Mahallemizde kırsalda yaşayanlar için çok değerli bir hizmet oldu. Yusuf Alemdar Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.