HUAWEI CONNECT 2025 etkinliği sırasında, Huawei “Tüm Zeka ve Dayanıklılıkla ISP/MSP Sektörüne Güç Katmak” temalı zirvede, RAMS Beyaz Kitap (White Paper) adlı ISP/MSP İş Başarısı Raporu’nu yayınladı.Media OutReach Newswire / ŞANGHAY, ÇİN (İGFA) - Rapor, ISP’lerin ve MSP’lerin sadece bağlantı sağlamaktan akıllı hizmetler sunmaya geçiş yaparak yapay zeka ile başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan RAMS çerçevesini (ROI, Kullanılabilirlik, Bakım ve Güvenlik) tanıtıyor.

Huawei Başkan Yardımcısı ve ISP & OTT İş Birimi CEO'su York Yue, "Yapay zeka hızla ilerliyor. Değişimlere uyum sağlamak için veri merkezleri ve ISP’ler üç alana odaklanmalıdır. Birincisi, patlayan trafik artışını ve trafik yönündeki değişiklikleri yönetmek için bant genişliğini artırmak. İkincisi, yapay zekanın sıkı gecikme gereksinimlerini karşılamak amacıyla veri merkezi dağıtımını optimize etmek. Son olarak, yapay zeka uygulamalarının istikrarlı çalışmasını sağlamak için yüzde 99,999 güvenilirlik standardını geliştirmek. Huawei, altyapı yükseltmelerini desteklemek ve akıllı bir dünya için sağlam bir temel oluşturmak amacıyla, en son yapay zeka teknolojimizi ve kapsamlı sektör bilgimizi kullanarak müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iş birliği yapmaya kararlıdır" diye konuştu.

Huawei'nin ICT Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı CTO'su Huang Dachuan, 7/24, çoklu senaryo ve gerçek zamanlı akıllı hizmetleri desteklemek için ISP'lerin ve MSP'lerin kayıpsız iletim, ultra yüksek bant genişliği, esnek genişletme ve kolay dağıtım sağlayan akıllı ağlar kurması gerektiğini vurguladı. Huang, “Zeka ve dayanıklılık vizyonundan hareketle Huawei, esnek erişim ağları, gelişebilir taşıma ağları ve akıllı bulut platformlarını entegre eden akıllı RAMS çerçevesini önerdi” dedi. “RAMS, isteğe bağlı hizmet genişletme, otomatik O&M ve akıllı arıza giderme imkanı sunar. Bu da ağ güvenilirliğini, güvenliğini ve kullanıcı deneyimini artırır.”

RAMS Beyaz Kitabı: ISP/MSP İş Başarısını Artıran Rehberin Yayınlanması

RAMS Beyaz Kitabı'nda, RAMS hedef mimarisi önerilmekte ve gerçek dünya senaryoları kullanılarak ROI optimizasyonu, farklılaştırılmış hizmet teklifleri, akıllı ağ operasyonları ile yüksek güvenilirlikli taşıma ağları için çözümler incelenmektedir. Kitabın amacı, ISP ve MSP'lerin akıllı ve esnek ağlar kurmalarına teknik destek sağlamak, inovasyon ve büyümeyi teşvik etmektir.

Huawei, 120’den fazla ülke ve bölgede binden fazla ISP ve MSP’ye en son teknolojiye sahip ürünler ve çözümler sunmaktadır. Huawei, gelecekte yapay zeka ile ağ entegrasyonu alanındaki Ar-Ge yatırımlarını iki katına çıkaracak ve müşterileri ile iş ortaklarıyla daha yakın iş birliği yaparak yenilikçi teknolojilerin uygulanmasını ve büyük ölçekli ticari kullanımını teşvik edecektir.