Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Meydan ve Yeraltı Otoparkı ile 3 katlı Kapalı Spor Salonu projelerinin ihale tarihlerinin açıklandığını duyurdu. Projeler, ilçenin sosyal yaşamını ve spor altyapısını güçlendirecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca'ya iki önemli yatırımın yolda olduğunu açıkladı. Sapanca Meydan ve Yeraltı Otoparkı projesi için ihalenin 20 Ocak'ta, 3 bin metrekare üzerinde 3 katlı olarak inşa edilecek Kapalı Spor Salonu projesi için ise 26 Ocak'ta ihale yapılacak.

Başkan Alemdar, Meydan projesinin yeşil alanlar, sosyal donatı alanları ve yeraltı otoparkıyla ilçeye 7 gün 24 saat yaşayan bir merkez kazandıracağını belirtti.

Meydan, hem vatandaşların günün her saatinde kullanabileceği dinlenme ve oturma alanları sunacak hem de Sapanca'nın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Kapalı Spor Salonu ise gençlerin ve sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanacak. 3 katlı tesiste spor sahaları, bireysel spor ve fitness alanları, soyunma odaları, antrenör ve idari birimler ile kafeterya bulunacak. Proje, ilçede spor kültürünün yaygınlaşmasına ve gençlerin sağlıklı yaşamla buluşmasına katkı sağlayacak.

Başkan Alemdar, 'Yeni yıla Sapanca'mız için iki önemli projeyle giriyoruz. Meydan sosyal yaşamı canlandıracak, kapalı spor salonu ise gençlerimizi sporla buluşturacak.

Her iki projeyi de kısa sürede ilçemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sapanca'mıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.