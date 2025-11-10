Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin caddelerini, grup yollarını, sokaklarını ve ihtiyaç görülen her yeri yeni yüzüne kavuşturmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Pamukova kırsal mahallerinde başlattığı 16 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışması kapsamında Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz ve Hayrettin'e yaptığı dokunuşla yepyeni bir yüz kazandırdı ve işleme ise Cihadiye Mahallesi'nde devam ediyor.

16 KİLOMETRELİK ASFALT HAMLESİ

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Pamukova'da toplam 16 kilometrelik asfalt seferberliği kapsamında Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz ve Hayrettin'in yollarını tablo gibi işleyen ekipler, son olarak Cihadiye Mahallesi'nde işleme başladı.

YEŞİLİN, OKSİJENİN, DOĞANIN KALBİ:

İlçe merkezine ve şehir merkezine ulaşım için kritik bir geçiş görevi gören 6 mahallenin yolları yakında sil baştan yenilenmiş şekilde yeniden hizmete sunulacak. Yapılan çalışmalar kapsamında tüm grup yolları adeta tablo gibi işlendi.

Etaplar halinde süren çalışmaların devamı gelecek ve Pamukova'nın ulaşım altyapısı güçlenecek.

'ULAŞIM ALT YAPISI GÜÇ KAZANACAK'

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Güzel ilçemiz Pamukova'da hizmet üretmeye devam ediyoruz. Pamukova kırsalında çalışmalarımızı başlatarak Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz ve Hayrettin Mahallerinde çalışmalarımızı tamamladık. Cihadiye Mahallemizi ise yeni yüzüne kavuşturmaya devam ediyoruz. Etaplar halinde devam edecek çalışmalarımız ile Pamukova ulaşımına güç katmaya devam edeceğiz' denildi.