İzmit Belediyesi, Alikahya Hayırsevenler Camii'nde teravih namazı sonrası cemaate şerbet ve lokum dağıtarak Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşattı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kent genelinde yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Alikahya Hayırsevenler Camii'nde teravih namazının ardından cemaate şerbet ve lokum ikram edildi.

Namaz çıkışında cami önünde kurulan stantta belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikram, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık ile Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu da katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Programlar ramazan ayı boyunca kentin diğer camilerinde de devam edecek.