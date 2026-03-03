İzmir'de düzenlenen parfüm tasarım atölyesinden elde edilen gelirle, İl Halk Kütüphanesi Görmeyenler Bölümü'ne binlerce kitabı anında Braille alfabesine çeviren 'Orbit Reader' cihazı bağışlanacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Artemis Lions Kulübü Derneği üyeleri, görme engelli bireylerin bilgiye daha kolay ve bağımsız erişebilmesi amacıyla örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Konak ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen özel parfüm tasarım atölyeleri, İzmirli yardımseverlerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, uzmanlar eşliğinde parfüm yapımının inceliklerini öğrenerek kendi tenlerine ve karakterlerine uygun esansları seçti. Gün sonunda ise tamamen kendilerine ait 'kişiye özel' parfümlerini üretme fırsatı buldu.

HEDEF: ORBİT READER CİHAZI

Atölyeden elde edilen tüm gelir, İl Halk Kütüphanesi Görmeyenler Bölümü için hayati önem taşıyan Orbit Reader cihazının alımında kullanılacak.

Yaklaşık 3 bin 500 dolar (150 bin TL) değerindeki bu teknolojik cihaz, dijital metinleri anlık olarak Braille ekranında kabartma yazıya dönüştürüyor. Böylece görme engelli okurlar, binlerce kitaba tek bir cihaz üzerinden hızlı, bağımsız ve sürdürülebilir şekilde erişebiliyor.

Geleneksel Braille kitapların yüksek üretim maliyetleri ve depolama zorluklarını ortadan kaldıran cihaz, bilgiye erişimde önemli bir engeli kaldırmayı hedefliyor.

'BİLGİYE ERİŞİM ORTAK SORUMLULUĞUMUZ'

Kulüp Başkanı Ecz. Hatice Güleç, Kaya Otel'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada destek veren herkese teşekkür etti. Ecz. Güleç, 'Görme engelli kullanıcılarımızın bilgiye bağımsız ve sürdürülebilir şekilde ulaşması hepimizin ortak sorumluluğu. Bugün hem duyularımıza hitap eden özel bir deneyim yaşadık hem de kütüphanemize kazandıracağımız cihaz için güç birliği yaptık. Destekleriyle karanlığa ışık olan tüm katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum.' dedi.

Etkinlikte, Eczacı ve Koku Uzmanı Mehmet Vahit Gözoğlu'nun verdiği eğitimin ardından katılımcılara parfüm tasarım sertifikası da takdim edildi.