Bursa'da Nilüfer Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bosna gecesinde, Balkan kültürü ve yöresel dansları Nilüferlilerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan ve Ramazan ayının ruhunu yaşatan Nilüfer Ramazan Sokağı, farklı kültürleri ağırlamaya devam ediyor. Her gün çeşitli etkinliklerin, yöresel lezzetlerin ve eğlence stantlarının yer aldığı alanda, hemşehri derneklerinin katkılarıyla da özel geceler düzenleniyor.

Bu kapsamda son olarak Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği iş birliğiyle 'Bosna Gecesi' gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Bursa Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Şengül ve Balkan kökenli vatandaşların yanı sıra çok sayıda Nilüferli katıldı.

Gecede, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin gençlerden oluşan folklor ekibi sahne aldı. Balkanların zengin müzik kültürlerinden örnekler sunan ekip, şarkıların ardından sergiledikleri yöresel dans performanslarıyla da alanı dolduran izleyicilerden tam not aldı.