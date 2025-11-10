Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda 1087 adet Atatürk çiçeği kentin dört farklı noktasında vatandaşlarla buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında 4 ayrı alanda kenti Atatürk çiçekleriyle süsledi.

Anma etkinliği kapsamında İzmit Kent Meydanı, İzmit Pişmaniyeciler Meydanı, Belsa Plaza ve Milli İrade Meydanı kırmızı-beyaz renklerle donatıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından özenle hazırlanan alanlarda Atatürk çiçekleriyle oluşturulan özel düzenlemeler vatandaşlardan tam not aldı.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise kent genelinde hayat adeta durdu. Vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ün aziz hatırasına bağlılıklarını ifade etti. Vatandaşlar saygı duruşunun ardından Atatürk çiçeklerinden oluşan hatıra alanında fotoğraf çektirdi.

CUMHURİYET DEĞERLERİNE VEFA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamlı etkinliği, hem Atatürk'e duyulan derin saygıyı hem de Cumhuriyet'in temel değerlerine olan bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıldönümünde anan bu özel çalışma için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.