Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileriyle Macera Parkı'nı ziyaret ederek uluslararası gençlere unutulmaz bir sosyal uyum deneyimi sundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerini Macera Parkı'nda ağırladı. Dünya coğrafyasının farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 30 öğrenci, doğa ile adrenalini buluşturan parkurlarda hem stres attı hem de birlikte keyifli vakit geçirdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, denge ve cesaret gerektiren yüksek ip parkurlarını aşarken hem fiziksel sınırlarını zorladı hem de birbirlerine destek olarak takım ruhunu deneyimledi. Doğayla iç içe, gürültüden uzak ortamda temiz havanın keyfini çıkaran gençler, etkileşim içinde yeni arkadaşlıklar kurma ve birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu.

Parkuru başarıyla geçen öğrenciler, programın sonunda zipline hattına çıkarak ağaçların arasından süzüldü. Adrenalinin yükseldiği bu anlar, günün temposuna keyifli bir kapanış sağladı.