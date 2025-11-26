Bunlar da ilginizi çekebilir

Sakarya Maarif Orkestrası'nın, öğretmenlerin sanatla buluşmasını desteklemek ve il genelinde sahne sanatlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan diğer etkinliklerle çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Orkestra Şefi Erdem Büyükkaya yönetiminde sahne alan öğretmenlerden oluşan orkestra, toplam 22 eseri başarıyla icra ederek dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programa Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, bakanlık müfettişleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Yoğun ilgi gören konserde Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve Türk popüler müziğinden eserlerin yer aldığı geniş bir repertuar seslendirildi.

Sakarya Maarif Orkestrası, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında anlamlı bir konserle sahne aldı.

