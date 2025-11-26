İzmir Bornova Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında BAYETAV işbirliğiyle söyleşiler, panel, belgesel gösterimi, atölyeler ve tiyatro oyunundan oluşan kapsamlı bir program gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - İlçenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde kadın mücadelesinin farklı yönleri ele alınırken, emekçi kadınlar Büyükpark'taki buluşmada dayanışma mesajı verdi.

Başkan Ömer Eşki, kadına yönelik şiddetin kader olmadığını ve Bornova'da eşitlik için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

İZMİR BORNOVA'DA 25 KASIM'DA KADINA ŞİDDETE KARŞI GÜÇLÜ DAYANIŞMA

Bornova Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçenin dört bir yanında güçlü mesajlar içeren etkinlikler düzenledi. BAYETAV işbirliğiyle gerçekleştirilen program, söyleşilerden atölyelere, film gösteriminden tiyatro oyunlarına kadar geniş bir yelpazede kadınların sesi oldu.

SÖYLEŞİLER, DİNLETİLER VE AKADEMİK YAKLAŞIMLAR

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Prof. Dr. Aksu Bora, 'Kadından Kahraman Olur mu?' başlıklı söyleşisiyle kadının toplumsal konumuna dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Program, Defiz Müzik Grubu'nun etkileyici dinletisiyle renklendi.

EVKA-3'teki BAYETAV Akademide yönetmen Eylem Şen'in 'Arkadaşım Pınar' adlı belgeselinin gösterimi yapıldı. Şen, gösterimin ardından düzenlenen söyleşide belgeselin hikâyesi ve kadın mücadelesi üzerine katılımcılarla sohbet etti.

ŞİDDETİN PSİKOLOJİK VE DİJİTAL BOYUTUNA DAİR DERİNLİKLİ TARTIŞMALAR

BAYETAV Sanat'taki panel ve söyleşilerde ise Psikolog Şeyma Büyükurvay Şatay, 'Şiddete Karşı Özne Mücadelesi' başlıklı sunumuyla şiddetin psikososyal boyutlarını ele aldı. Ardından Avukat Necmiye Ece Uncu Danyıldız, 'Dijital Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Yüzü' üzerine yaptığı konuşmayla modern şiddet türlerinin görünmeyen etkilerini anlattı.

Aynı etkinlikte düzenlenen 'Kadınlar Mektup' ve 'Biz Kadınlar Ne İstiyoruz?' atölyelerinde kadınlar duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etme fırsatı buldu.

SAHNEDE GÜÇLÜ BİR KADIN HİKÂYESİ

Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Şebnem İşgüzel'in kaleme aldığı, Nazan Kesal'ın sahnelediği ve Berfin Zenderilioğlu'nun yönettiği 'Yaralarım Aşktandır' adlı oyunu sahneledi. Oyun, kadınların görünmeyen yaralarını sahneye taşıyarak izleyicilerden büyük alkış aldı. Oyunu Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin eşi Beste Eşki de izledi.

EMEKÇİ KADINLAR BÜYÜKPARK'TA BİR ARAYA GELDİ

Bornovalı emekçi kadınların 25 Kasım buluşması ise Büyükpark'ta düzenlendi. Etkinlikte DİSK Genel İş 7 No'lu Şube Kadın Komitesi Başkanı Gülistan Tilkici hazırlanan bildiriyi okudu. Kadına yönelik şiddet tiyatral bir sunumla ele alınırken, katılımcılar sloganlar atarak dayanışmanın gücünü ortaya koydu. Program, balonların hep birlikte gökyüzüne bırakılmasıyla simgesel bir mesajla sona erdi.