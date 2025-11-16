Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği ve temeli süratle atılarak inşaatına başlanan Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) prıojesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce müjdesini vererek inşaatına başladığı, ilçedeki binlerce kişinin sosyal hayatına değer katacak, gençlerin ve tüm vatandaşların kaliteli vakit geçirerek birçok dalda eğitim alacağı Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) projesinde yüzde 30 seviyesi aşıldı.

Karapürçek SGM, ilçede yaşayan çocukların geleceğine yön verecek binlerce kişininhayatına dokunacakçok amaçlı bir projeolarak hizmete alınacak.

Bölgenin sosyal dokusuna değer katacak, sosyal hayatı canlandıracak projede birçok dalda eğitimler, etkinlikler ve mesleki deneyimler aktarılacak. İçerisinde yer alan sosyal bölümlerde ise vatandaşlar keyifle vakit geçirecek, sosyal ilişkiler güçlenecek.

Projenin süratle tamamlanarak kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunulması bekleniyor.

NELER YER ALACAK?

Toplam bin 300 metrekare alan üzerinde yükselecek merkezde 120 kişilik seminer salonu, 5 eğitim sınıfı, atölyeler, kreş alanı, kafeterya, dinlenme alanları ve idari ofisler yer alacak.

Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan merkez, eğitimden sanata, kişisel gelişimden aile destek programlarına kadar birçok alanda hizmet sunacak.