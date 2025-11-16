Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in istifasının ardından İlçe Başkanı olarak üçünce kez görevlendirilen Av. İsmail Ergüneş Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çarkçı'nın kızı Elif Çarkçı ile Hasan Timur çiftimizin nikahına şahitlik yaptı.

İsmail Ergüneş sosyal medyada yayınladığı şahitlik bildirisinde "Yeni Mahalle Muhtarımız Sn. Ahmet Çarkçı'nın kıymetli kızı Elif Çarkçı ile Hasan Timur çiftimizin nikahına şahitlik ettik. Genç çiftimize çıktıkları bu yolda sevgi ve saygı içerisinde sağlıklı bir ömür sürmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Çiftlere aydınSes Medya çalışanları olarak ömürboyu mutluluklar diliyoruz....