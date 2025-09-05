Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Serdivan’da doğanın içinde yapımına başladığı Huzur Koridoru Projesi’nde kısa sürede son aşamaya gelindi. Projede yürüyüş ile bisiklet yolları, dinlenme ve çocuk oyun alanları yer alacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da doğanın içinde merakla beklenen Huzur Koridoru’na geri sayım başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği, Göl Park Projesi’nin yanında planlanan Huzur Koridoru Projesi, süratle başladı ve çalışmalarda henüz kısa süre olmasına rağmen sona yaklaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Alemdar, son duruma ilişkin bilgi aldı. Alemdar’a AK Parti Milletvekili Murat Kaya, Serdivan Belediye Başkanı Oman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlueşlik etti.

Başkan Alemdar, “Şehrimize yeni bir soluk alanı olarak tasarladığımız ve yapım çalışmalarımıza devam ettiğimiz Huzur Koridoru yeni buluşma noktası olacak. Bölgenin doğal yapısını koruyarak hayata geçireceğimiz koridor hemşehrilerimize nefes aldıracak, doğayla daha fazla iç içe olmalarını sağlayacak. Ayrıca alanda yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ve çocuk oyun alanlarıyla doğal düzenlemeler yer alacak” dedi.

Huzur Koridorunun Sakarya’nın güzelliklerine güzellik katacağını belirten AK Parti Milletvekili Murat Kaya ise, Sakarya’ya kazandırılacak yeni sosyal alan olan Huzur Koridoru Projesi'ni yerinde incelediklerini belirterek, ormanın içinde rahatça nefes alabilecekleri güzel bir alan olduğunu ve emeği geçen herkesi kutladıklarını belirtti.

PROJEDE NELER VAR?

Bir kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve göl seyir alanlarının yer alacağı proje, aynı zamanda Sakarya’nın zengin tabiatını en etkin şekilde korumak üzerine şekillendi. Göl Park'tan başlayacak proje tamamlandığında doğa tutkunlarına harika bir rota, vatandaşlara nefes alabilecekleri bir alan kazandırılmış olacak.