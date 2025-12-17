NAPNAP ve TruMerit, pediatrik hemşirelerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla ortak bir mikro-yeterlilik programı başlatıyor. 2026'da sunulacak bu program, küresel hemşirelerin eğitimi ve belgelendirilmesini hedefliyor. Başlangıçta çevrimiçi modüller ve bir sınavdan oluşacak.

ACCESS Newswire / PHILADELPHIA, PENSİLVANYA (İGFA) - Sağlık çalışanı kariyerlerini desteklemek için uluslararası yeterlilik değerlendirmesinde dünya lideri olan TruMerit ve Nurse Practitioners® (Hemşire Uygulayıcıları) için Pediatrik Eğitimde Lider olan NAPNAP (Ulusal Pediatrik Hemşire Uygulayıcıları Derneği), dünyanın pediatrik hemşirelik iş gücünün bilgi ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak küresel bir mikro-yeterlilik geliştirmek için ortaklık kuracaklarını duyurdu.

İş birliği, her gelir düzeyindeki ülkede kanıta dayalı pediatrik bakıma erişimi sınırlayan küresel pediatrik hemşire eksikliği ortasında dünya çapında bebekler, çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için sağlık sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ortaklar, mikro-yeterlilik programlarının, bu uzmanlık alanındaki hemşirelik iş gücünü eğitmek, değerlendirmek ve belgelendirmek için küresel paydaşları dahil etmeye yönelik daha büyük bir girişimin merkezinde yer alacağını öngörmektedir.

Mikro-yeterlilik, geleneksel bir dereceye bağlı derslere kıyasla daha esnek ve zaman açısından verimli bir alternatif olarak sunulan, belirli beceriler, bilgiler veya başarılar için kısa, yetkinlik tabanlı bir tanınmadır. 2026 ortasında kullanıma sunulduğunda, NAPNAP mikro-yeterliliği, bir dizi çevrimiçi öğrenme modülünü tamamlayan ve küresel bir bağlamda kanıta dayalı pediatrik hemşirelik bakım temellerine dayanan bir sınavı geçen herhangi bir ülkedeki birinci basamak genel hemşirelere (RN) açık olacaktır.

Ortaklık, NAPNAP'ın pediatrik hemşirelikte çevrimiçi eğitim kursları geliştirme ve sunma konusundaki uzmanlığından ve TruMerit'in sağlık profesyonelleri için değerlendirme araçları ve uzmanlık belgeleri için test ve değerlendirmeyi destekleyen küresel standartlar oluşturma deneyiminden yararlanmaktadır.

Bu ortaklık kapsamında, her iki kuruluş da dersler için bir yetkinlik çerçevesi geliştirmek, öğretim içeriğini belirlemek ve öğrenmeyi ve içerik ustalığını doğrulamak için değerlendirmeyi oluşturmak üzere küresel bir konu uzmanları ekibiyle birlikte çalışmaktadır. TruMerit mikro-yeterliliğin verilmesine yol açan değerlendirmeyi oluştururken, NAPNAP içerik geliştirmeye liderlik etmektedir.

NAPNAP CEO'suJames H. Wendorf, 'Bu, NAPNAP'ın pediatrik hemşire uygulayıcılarına yüksek kaliteli eğitim sağlama konusundaki 50 yılı aşkın deneyimiyle yönlendirilen cesur bir stratejidir. TruMerit'in belgelendirme konusundaki uzmanlığı ve kapsamlı küresel ilişkileriyle, pediatrik klinik bilgiyi geliştirmeyi ve çocuk sağlığı sonuçlarını artırmak için dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarını desteklemeyi dört gözle bekliyoruz.' dedi.

TruMerit Başkanı ve CEO'su Dr. Peter Preziosi ise, 'Uzmanlığımızı NAPNAP'ın dünya genelindeki hemşirelik iş gücünde pediatrik bilgi ve becerileri genişletme çabalarına taşıma fırsatına sahip olduğumuz için heyecanlıyız. Bu girişimdeki başarımız, mikro-yeterliliğin, dünyayı kadınların çocuk sahibi olması için daha iyi, daha sağlıklı bir yer haline getirme ve çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ortak hedeflerimize ulaşmada ne kadar güçlü bir güç olabileceğinin bir kanıtı olacaktır.'şeklinde konuştu.

NAPNAP Hakkında

Ulusal Pediatrik Hemşire Uygulayıcıları Derneği (NAPNAP), ABD'de ve yurtdışında pediatrik hemşire uygulayıcıları ve tüm pediatri odaklı ileri uygulama kayıtlı hemşireleri (APRNs) için profesyonel bir dernektir. NAPNAP, kapsamlı pediatrik ileri uygulama hemşireliği konusunda küresel lider, güvenilir otorite ve vazgeçilmez bir kaynak olarak tanınmaktadır. 1973 yılında kurulan NAPNAP, hemşire uygulayıcıları için ilk profesyonel topluluktu ve hem APRN (İleri Uygulama Kayıtlı Hemşire) rolünü geliştirmeye hem de bebekler, çocuklar ve ergenler için sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeye adanmış tek ABD kuruluşu olmaya devam etmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen napnap.org adresini ziyaret edin.

TruMerit Hakkında

TruMerit, sağlık iş gücü geliştirmede dünya çapında bir liderdir. Eskiden CGFNS International olarak bilinen kuruluş, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının -ve onları lisanslayan ve işe alanların- Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde uygulama yetkisi ararken eğitimlerini, becerilerini ve deneyimlerini doğrulayarak kariyer hareketliliğini destekleyen yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. TruMerit olarak bu misyon, hızla gelişen küresel sağlık ortamında insanların ihtiyaçlarını karşılayan iş gücü kapasitesi oluşturmak üzere genişletilmiştir. Küresel Sağlık İş Gücü Geliştirme Enstitüsü aracılığıyla kuruluş, sağlık çalışanları için kariyer yollarını iyileştirecek küresel olarak tanınan uygulama standartları ve sertifikalar da dahil olmak üzere sağlık iş gücü geliştirme çözümlerini desteklemek için kanıta dayalı araştırmaları, düşünce liderliğini ve savunuculuğu ilerletmektedir. www.trumerit.org

KAYNAK: TruMerit