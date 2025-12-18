Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur ve üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen kültürel yatırımları yerinde inceledi. Gezide, Kayseri'nin müze projeleri ve tarihî mekânları dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur'un öncülüğündeki bir grup Nevşehirli turist rehberi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel ve turizm odaklı projelerini yerinde görmek amacıyla 'Kayseri Tanıtım Gezisi' düzenledi. Şehirdeki önemli müzeler ve tarihi yapılar, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hayat bulurken, bu gezide katılımcılar TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı Kayseri'nin turizmdeki yükselişini birinci elden gözlemleme fırsatı buldular.

Ziyaretin en önemli duraklarından biri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi oldu. Gevher Nesine Darüşşifası'nda bulunan, ülkemizin ilk ve tek Selçuklu Uygarlığı Müzesi olma özelliğini taşıyan bu önemli mekânda, geçmiş sergi alanları ile beraber özellikle yenilenen sergi alanları rehberler tarafından büyük ilgiyle gezildi. NERO üyeleri, müzenin Selçuklu medeniyetine dair sunduğu derin bilgiden ve sergileme kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de yapılan bu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Rehberler heyeti, müze ziyaretlerinin yanı sıra, şehrin diğer tarihi mekânları ve müzeleri hakkında da incelemelerde bulunarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'Müzeler Şehri' sloganının ne kadar yerinde olduğunu bizzat deneyimleme fırsatı buldular. Heyet, Kayseri'nin turizm potansiyelinin zenginliği ve yapılan yeni çalışmalar sonrasında müzeler açısından da ne kadar önemli bir destinasyon haline geldiğini yerinde deneyimleme fırsatı buldular.

Nevşehirli rehberler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel ve tarihî alanlardaki yatırımlarının bölgesel turizmi nasıl canlandırdığını ve iki komşu il arasındaki kültürel bağları nasıl güçlendirdiğini deneyimlediler. Bu eğitim ve tanıtım gezisi, iki ilin turizm alanındaki işbirliğini pekiştirirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin turizme yönelik sürdürülebilir projelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.