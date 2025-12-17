Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Kocaeli hedefi doğrultusunda sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir'in yürüttüğü 'Kocaeli Gönüllüsü Projesi' kapsamında İzmit Sepetçi Mahallesi'nde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Kocaeli Gönüllüsü Projesi', çevreye duyarlı etkinliklerle kente değer katmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit'in Sepetçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğiyle yeşil alanların artırılması hedeflendi. Etkinliğe katılan 35 Kocaeli gönüllüsü, doğaya katkı sunmak amacıyla 250 fidanı toprakla buluşturdu.

GÖNÜLLÜLERDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

Gönüllüler, çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlarken, gelecek nesillere daha yeşil bir Kocaeli bırakmak için örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Yakup Kocabıyık da gönüllülerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen 'Kocaeli Gönüllüsü Projesi', sivil toplum bilincini güçlendirmeyi, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında gönüllüler; çevre, sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda odaklı birçok çalışmada aktif rol alıyor.

SEN DE KOCAELİ GÖNÜLLÜSÜ OL

'Kocaeli için gönüllerimizi birleştiriyoruz, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket ediyoruz' anlayışıyla yürütülen Kocaeli Gönüllüsü Projesi, gönüllü olmak isteyen herkese kapılarını açık tutuyor. Kocaeli için sosyal, çevresel ve toplumsal projelerde yer almak isteyen vatandaşlar, gönüllü başvurularını www.kocaeligonullusu.com adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Kocaeli Gönüllüsü mobil uygulaması App Store ve Play Store üzerinden indirilerek sisteme kolayca dâhil olunabiliyor.