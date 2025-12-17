‎Eğitim ve bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra kültür ve sanata verdiği önemle öne çıkan Kocaeli Üniversitesi, ulusal klasman kültürel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - ‎Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen 'Yurttan Ezgiler' konseri, ulusal Gençleşen Türküler Topluluğu Kocaeli temsilcisi şef İsmet Ünsal yönetimindeki Kocaeli Üniversitesi Thm topluluğu salonu dolduran coşkulu kalabalıkla buluştu.

‎Universiteli gençlerin yanında akademik ve kurum personelinden olusan muhteşem koro ulusal Gençleşen Türküler Topluluğu genel sanat yönetmeni akademisyen sanatçı Erdinç Ertüzün'ün, Bursa ve Yalova temsilcilerinin de aralarında bulunduğu sanatseverlerin yoğun katılımyla Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı.



‎Muhtesem konserde, Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen eserler topluluk ses ve saz sanatçıları tarafından solo ve toplu olarak seslendirilerek Türk halk müziğinin zengin ve köklü kültürel mirası izleyicilere aktarıldı.