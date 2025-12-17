Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Yakutiye ilçesinde lise müdürleriyle buluştu. Toplantıda okulların durumu, eğitim sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Uçar, öğretmenlerin özverili çalışmalarını takdir ederek teşekkür etti.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Yakutiye ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren lise müdürleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya Yakutiye İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu da katıldı.

Toplantıda ilçedeki okulların mevcut durumu, eğitim ve öğretimde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Mahmut Uçar, özveriyle görev yapan öğretmenler ve okul yöneticilerinin emeklerinin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Başkan Uçar, eğitim camiasına verdikleri katkılardan dolayı tüm öğretmenlere ve okul müdürlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.