Gebze Mevlana Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan doğal gaz patlamasının yaraları sarılıyor. Patlamanın meydana geldiği Necati Bey Apartmanı’nda tadilat çalışmaları tamamlandı, aileler evlerine dönmeye başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de evlerine kavuşan apartman sakinlerini ziyaret ederek bir araya geldi.

Necati Taşdemir ve ailesini de evlerinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, doğal gaz patlaması sonrası hasar gören dairelerin tadilatları tamamlanmış durumda, bazı aileler de dairelerine yerleşmeye başladığını belirtti. "Allah bir daha bu tür acıları yaşatmasın" diyen Başkan Büyükgöz, "Maddi kayıplar bir şekilde telafi ediliyor ancak yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acısını maalesef hâlâ hissediyoruz. Apartman sakinlerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşamını yitiren hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Gebze Belediyesi olarak vatandaşımızın en zor anında yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.