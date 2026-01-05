Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, 16 ilçe ve şehir merkezinde sürdürdüğü asfalt mesaisine Erenler kırsalında devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihi bir dönemin yaşandığı asfalt çalışmaları kapsamında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Erenler Tepe Mahallesi'nin 6 kilometrelik ulaşım hattı yepyeni bir yüze kavuşuyor.

TARİHİ ASFALT SEFERBERLİĞİ

İlçelerde Sakarya tarihinde benzeri görülmemiş asfalt yatırımlarının hayata geçtiği dönemde şimdi ise tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu Erenler Tepe Mahallesi'nde işlem başladı.

Erenler kırsalının önemli yüksek bölgelerinden olan ve 25 senelik asfalt hasreti sona erecek. İlçeye ve şehre ulaşım için çok önemli bir arter olan 6 kilometrelik hat yepyeni bir yüze kavuşuyor.

ULAŞIM HATTI SİL BAŞTAN

Önemli tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü Tepe Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda toplamda 7 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak. Çalışmalarına süratle başlayan ekipler, mahalle yolunu tablo gibi işliyor.

Büyükşehir YOLBAK ekipleri yaz kış, yağmur çamur demeden şehrin dört bir yanında ulaşım alt yapısını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor.