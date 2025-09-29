SASKİ, Çukurahmediye Mahallesi’nde sürdürdüğü bin 500 metrelik yağmur suyu hattı çalışmaları ile bölgenin altyapısını yağışlara karşı güvenli hale getiriyor. Yüzde 50’lik kısmı tamamlanan güçlü altyapı çalışmaları kapsamında bölgeye yeni atık su hattı da kazandırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), mevsimsel yağışların neden olabileceği su birikintileri ve taşkınları engellemek için Adapazarı Çukurahmediye Mahallesi’nde altyapı güçlendirme çalışmalarına başladı.

Yüzde 50’si tamamlanan bin 500 metre uzunluğundaki yeni yağmursuyu hattı ile Eren Sokak, Düz Sokak, 228. Sokak, 229. Sokak ve Demirci Sokak’ın yağmur suları güvenle taşınacak. Yeni ızgaraların ve atık suhattının da tamamlanmasıyla birlikte güçlü altyapı bölgeye uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet edecek.

SASKİ'den yapılan açıklamada, söz konusu çalışmalarla atık suların güvenle, yağmur sularını ise eksiksiz şekilde taşınacağını kaydetti.